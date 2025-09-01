Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В руки полиции Новодвинска попал несостоявшийся убийца

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 54-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 19 октября 2025 года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях в квартире дома в городе Новодвинске, в ходе словесного конфликта, на почве личной неприязни нанес 42-летнему хозяину жилища удар ножом в область груди. Благодаря вмешательству свидетеля преступления, который пресек противоправные действия, и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подследственному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что конфликт произошел из-за денежных средств, которые ему не вернул потерпевший. 

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России. 

(фото с https://news.ru

24 октябрь 10:58 | : Происшествия

Главные новости


Архангельская область: бедность не порок?
Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (320)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20