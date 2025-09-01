В руки полиции Новодвинска попал несостоявшийся убийца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 54-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 19 октября 2025 года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях в квартире дома в городе Новодвинске, в ходе словесного конфликта, на почве личной неприязни нанес 42-летнему хозяину жилища удар ножом в область груди. Благодаря вмешательству свидетеля преступления, который пресек противоправные действия, и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подследственному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что конфликт произошел из-за денежных средств, которые ему не вернул потерпевший.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.

(фото с https://news.ru)