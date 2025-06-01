Ссора соседей в Новодвинске чуть не акончилась трагедией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж 42-летнего жителя г. Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 7 июля 2025 года в вечернее время подозреваемый, находясь в тамбуре жилых комнат дома № 42 по ул. 50-летия Октября в г. Новодвинске, в ходе словесного конфликта, вызванного недавней ссорой, на почве личной неприязни нанес 49-летнему соседу два удара ножом в шею и грудь. Благодаря тому, что потерпевшему удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью, а также своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.