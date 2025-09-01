Житель Котласа лопухнулся на 2.5 миллиона рублей

В полицию Котласа с заявлением о мошенничестве обратился 56-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что решил приобрести подержанный автомобиль с доставкой из Германии. Объявление о подобной услуге он нашел на одном из популярных сайтов.

Менеджер выслал копию договора и попросил внести предоплату в размере 2.5 миллионов рублей. Однако после перевода денег он перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости критичного отношения к информации в сети Интернет. Избегайте перевода денежных средств незнакомым людям, кем бы они не представлялись. Берегите себя и свои сбережения.