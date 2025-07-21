Вверх
Полицейские не дали пожилому северодвинцу потерять 300 тысяч

Поздним вечером сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Северодвинску Архангельской области лейтенант полиции Алексей Маринин и младший сержант полиции Мария Соловьёва, находясь на маршруте патрулирования, заметили в сквере Александра Невского одиноко сидящего пожилого мужчину. Он разговаривал по громкой связи с девушкой, настойчиво уговаривавшей пенсионера установить на его телефон некое приложение. Сотрудникам ППС хватило пары секунд, чтобы понять: северодвинца пытаются обмануть телефонные аферисты.

Стражи правопорядка попросили мужчину прекратить разговор. Взволнованный 75-летний мужчина сообщил полицейским, что ему позвонил неизвестный и сообщил о поступившей на его имя посылке. Пенсионер ответил, что ничего не заказывал. Собеседник вынудил мужчину назвать код из СМС для отмены заказа. На следующий день северодвинцу позвонила гражданка, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и сообщила, что мошенники получили доступ к его личному кабинету на «Госуслугах» и пытаются завладеть сбережениями. Чтобы сохранить деньги, она-то и убеждала пенсионера установить специальное приложение для перевода средств на «безопасный счёт».

Полицейские объяснили жителю Северодвинска, что он общался с телефонными аферистами, и убедили не переводить сбережения. После этого они отвезли его в отдел полиции, где он написал заявление.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к преступлению лиц.

18 сентябрь 14:14 | : Происшествия

