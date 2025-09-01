Вверх
Пьющая хозяйка квартиры в Лешуконском уморила своих гостей

Вступил в законную силу приговор Лешуконского районного суда от 25.08.2025, которым ранее судимая 42-летняя жительница села Лешуконское осуждена по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

            Установлено, что в сентябре 2024 г. виновная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения на кухне своей квартиры, оставила без присмотра включенной в электрическую сеть электроплиту и ушла спать. В результате неосторожных действий осужденной возник пожар и от отравления угарным газом погибли находившиеся в той же квартире 69-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые совместно с виновной распивали алкоголь.

            Свою вину в совершении преступления осужденная признала полностью.

            Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

            Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда на основании апелляционного представления прокурора приговор изменен, назначенное наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (по совокупности преступлений) частично сложено с наказанием в виде принудительных работ по предыдущему приговору, осужденной к отбытию окончательно определено  1 год 6 месяцев и 20 дней лишения свободы.

            В остальной части приговор оставлен без изменения.


14 октябрь 12:48 | : Происшествия

