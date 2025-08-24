Браконьеры Ленского округа расхищали биологические ресурсы малой Родины

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с представителями территориального отдела рыбохраны были выявлены двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения, которые, используя запрещенное орудие лова – жаберные сети, в период нереста осуществляли незаконный вылов рыбы на реке Вычегда.

У злоумышленников изъяты лодка, мотор, сети и выловленная рыба.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц). Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при осуществлении любительского рыболовства необходимо строго соблюдать установленные сроки запрета на добычу водных биоресурсов, а также пользоваться только разрешенными для лова снастями. Применение жаберных сетей, особенно в период нереста, наносит существенный вред экологической системе региона.



