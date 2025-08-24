Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Браконьеры Ленского округа расхищали биологические ресурсы малой Родины

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с представителями территориального отдела рыбохраны были выявлены двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения, которые, используя запрещенное орудие лова – жаберные сети, в период нереста осуществляли незаконный вылов рыбы на реке Вычегда.  

У злоумышленников изъяты лодка, мотор, сети и выловленная рыба.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц). Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что при осуществлении любительского рыболовства необходимо строго соблюдать установленные сроки запрета на добычу водных биоресурсов, а также пользоваться только разрешенными для лова снастями. Применение жаберных сетей, особенно в период нереста, наносит существенный вред экологической системе региона.


10 октябрь 11:12 | : Происшествия

Главные новости


Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников
Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (137)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20