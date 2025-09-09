Вверх
В патриархальной глубинке Поморья дочь со странностями пыталась убить мать

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Верхнетоемского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что по месту жительства в одной из деревень Верхнетоемского района подозреваемая на почве личной неприязни нанесла не менее четырех ударов ножом по телу 49-летней матери. Благодаря вмешательству главы семьи и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемой. Со слов родителей подследственной установлено, в последнее время имели место странности в ее поведении, она слышала какие-то голоса.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

09 сентябрь 14:37 | : Происшествия

