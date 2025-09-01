Нервный котлошанин ранил в шею из травмата невоспитанного паренька

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя Котласского района в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия).

Следствием установлено, что 6 июля 2025 года утром на дороге в городе Котласе обвиняемый вместе с коллегой на автомобиле проехал мимо двух юношей, которые пытались остановить попутку. 17-летний потерпевший показал обвиняемому неприличный жест. Подследственный покинул транспортной средство и в ходе конфликта применил к юноше физическую силу и выстрелил из травматического пистолета тому в шею, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что его действия обусловлены аморальным поведением нетрезвого потерпевшего, который спровоцировал конфликт.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.