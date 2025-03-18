Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском округе мужчина расправился с женщиной посредством лопаты

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 68-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года утром на улице в посёлке Шунема подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и лопатой по голове 42-летней местной жительнице. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  Она прооперирована и находится в больнице.

По предварительным данным, причиной конфликта послужил отказ женщины дать подозреваемому в долг денежные средства для приобретения спиртного.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

23 апрель 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
Самый главный праздник. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (288)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20