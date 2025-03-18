В Вельском округе мужчина расправился с женщиной посредством лопаты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 68-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 21 апреля 2025 года утром на улице в посёлке Шунема подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и лопатой по голове 42-летней местной жительнице. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива. Она прооперирована и находится в больнице.

По предварительным данным, причиной конфликта послужил отказ женщины дать подозреваемому в долг денежные средства для приобретения спиртного.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.