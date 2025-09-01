Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

КАМАЗ архангелогородца уйдет с молотка из-за непогашенных кредитов

Архангелогородец лишился КАМАЗа из-за неоплаченных налогов и кредитов.

    Судебными приставами г. Архангельска ведутся исполнительные производства в отношении жителя областного центра. Мужчина задолжал в пользу бюджета и кредитных организаций более 800 тысяч рублей.

            Самостоятельно мер к погашению имеющихся долгов архангелогородец не предпринимал, деньги на его счета не поступали.

            Судебным приставом проведена проверка имущественного положения должника и установлено, что он является собственником КАМАЗа и трех легковых автомобилей. В отношении транспортных средств был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

            С целью взыскания задолженности наиболее ликвидное имущество — КАМАЗ -  был арестован и изъят сотрудниками органа принудительного исполнения. После проведения оценки и подготовки всех необходимых процессуальных документов  грузовая машина будет передана в региональное управление Росимущества и продана с торгов, что поможет архангелогородцу избавиться от груза долгов.

 

08 октябрь 09:03 | : Происшествия

