КАМАЗ архангелогородца уйдет с молотка из-за непогашенных кредитов

Архангелогородец лишился КАМАЗа из-за неоплаченных налогов и кредитов.

Судебными приставами г. Архангельска ведутся исполнительные производства в отношении жителя областного центра. Мужчина задолжал в пользу бюджета и кредитных организаций более 800 тысяч рублей.

Самостоятельно мер к погашению имеющихся долгов архангелогородец не предпринимал, деньги на его счета не поступали.

Судебным приставом проведена проверка имущественного положения должника и установлено, что он является собственником КАМАЗа и трех легковых автомобилей. В отношении транспортных средств был вынесен запрет на совершение регистрационных действий.

С целью взыскания задолженности наиболее ликвидное имущество — КАМАЗ - был арестован и изъят сотрудниками органа принудительного исполнения. После проведения оценки и подготовки всех необходимых процессуальных документов грузовая машина будет передана в региональное управление Росимущества и продана с торгов, что поможет архангелогородцу избавиться от груза долгов.