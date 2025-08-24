Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Поморья погиб при взрыве мазута в цистерне

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка по факту гибели 52-летнего  жителя Красноборского района.

 Предварительно установлено, что 6 октября 2025 года днем в деревне Верхнее Шилово Красноборского округа погибший обжигал цистерну объемом 25 кубическим метров, в которой находились остатки мазута. В результате его действий произошла разгерметизация ёмкости, выбившей торцевой стенкой цистерны мужчину отбросило на 15 метров, от полученных травм он скончался на месте происшествия.  Его сын и еще один местный житель, помогавшие ему освободить цистерну для последующего использования емкости, получили незначительные порезы и ожоги, им на месте оказана разовая медицинская помощь. 

 Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, причину смерти погибшего и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

07 октябрь 09:37 | : Происшествия

Главные новости


Так будет кинофестиваль?!
Пожиная плоды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (93)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20