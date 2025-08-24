Житель Поморья погиб при взрыве мазута в цистерне

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту гибели 52-летнего жителя Красноборского района.

Предварительно установлено, что 6 октября 2025 года днем в деревне Верхнее Шилово Красноборского округа погибший обжигал цистерну объемом 25 кубическим метров, в которой находились остатки мазута. В результате его действий произошла разгерметизация ёмкости, выбившей торцевой стенкой цистерны мужчину отбросило на 15 метров, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Его сын и еще один местный житель, помогавшие ему освободить цистерну для последующего использования емкости, получили незначительные порезы и ожоги, им на месте оказана разовая медицинская помощь.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.