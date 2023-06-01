В Ленском районе металлическая плита убила рабочего

24 июня 2023 года днем на территории фермерского хозяйства в Ленском районе при распиловке металлической конструкции смертельно травмирован 55-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка.

По предварительным данным, два местных жителя по просьбе знакомого производили распил металлической конструкции. При производстве работ большая металлическая плита упала и придавила местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.