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В Ленском районе металлическая плита убила рабочего

24 июня 2023 года днем на территории фермерского хозяйства в Ленском районе при распиловке металлической конструкции смертельно травмирован 55-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка. 

 По предварительным данным, два местных жителя по просьбе знакомого производили распил металлической конструкции. При производстве работ большая металлическая плита упала и придавила местного жителя, который  от  полученных травм скончался на месте происшествия.

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

 

26 июнь 11:08 | : Происшествия

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