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В Плесецком районе мужчина погиб на заготовке дров

Вчера днем на лесной делянке, выделенной местным жителям для заготовки дров, у деревни Мартемьяновская Плесецкого района смертельно травмирован 36-летний житель деревни Часовенская. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится проверка. 

По предварительным данным, местные жители на делянке установили опору, которая не выдержала  срубленных деревьев, вследствие чего  придавило мужчину, который  от  полученных травм скончался на месте происшествия.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

16 декабрь 10:51 | : Происшествия

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