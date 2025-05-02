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Экс-сотрудник архангельского УФСИН нахимичил с северной пенсией

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении уроженца Архангельской области, обвиняемого  по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). 

В ходе дознания установлено, что обвиняемый ранее работал в УФСИН России по Архангельской области и 03.05.2011 уволен со службы с назначением пенсии за выслугу лет с учетом районного коэффициента в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере 1,2.

В последующем в 2021 году обвиняемый переехал на постоянное проживание в г. Санкт-Петербург, однако подразделение пенсионного обеспечения УФСИН России по Архангельской области о перемене места жительства не уведомил и продолжал получать пенсию в повышенном размере. В результате с февраля 2021 г. по декабрь 2024 г. он необоснованно получил из бюджета свыше 120 тыс. рублей. 

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб. 

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска для рассмотрения по существу.

27 май 14:53 | : Происшествия

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