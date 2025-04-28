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Угонщик из Архангельска набедокурил на дорогах города

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)). 

В ходе дознания установлено, что обвиняемый 08.01.2025 в дневное время, находясь в квартире своего знакомого в Маймаксанском округе г. Архангельска, завладел ключами от его автомобиля «Нива Шевроле», после чего в состоянии алкогольного опьянения незаконно совершил угон данного автомобиля. 

Не справившись с управлением, возле дома № 84 корп. 3 по ул. Школьная в г. Архангельске обвиняемый совершил дорожно-транспортное происшествие, допустив столкновение с тремя припаркованными автомобилями, покинул место ДТП и далее у дома № 151 по ул. Пионерская в г. Архангельске съехал на автомобиле в канаву.

Обвиняемый также привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за оставление водителем места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, на стадии дознания ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд                                          г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://78.ru) 

09 июнь 09:33 | : Происшествия

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