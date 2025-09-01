СледКом проверяет охрану учебных заведений Поморья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что в результате ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации, работавшей на основании контракта с учебным заведением, 29 сентября 2025 года утром бывший студент, вооруженный ножом, без надлежащего досмотра беспрепятственно проник в техникум и причинил ножевые ранения двум работникам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.