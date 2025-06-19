Вверх
Малолетний житель Онеги оскорбил полицейского и пнул его ногой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступление против собственности 17-летнему жителю города Онеги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия и применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Следствием и судом установлено, что 9 мая 2025 года вечером на улице в городе Онеге сотрудник полиции выявил несовершеннолетнего обсужденного, который лежал на земле в состоянии алкогольного опьянения. В процессе правового разбирательства осужденный публично оскорбил представителя власти и замахнулся на него фрагментом кирпича. Подростка доставили в отдел полиции для разбирательства, где он продолжил вести себя вызывающе, на замечания не реагировал и пнул полицейского. Сотрудники органов внутренних дел пресекли его противоправные действия. 

В ходе допросов несовершеннолетний признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением. 

Приговором Онежского городского суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы. Также суд взыскал 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.


05 сентябрь 08:46 | : Происшествия

