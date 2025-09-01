Вверх
В Архангельске сотрудник центра тестирования делал деньги на трудовых мигрантах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника центра тестирования в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что сотрудник центра тестирования из корыстной и иной личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом, а также желанием получать премии за достигнутые показатели  результативности, проговорил экзаменационные задания на знание русского языка с гражданами иностранных государств,  предоставив им  возможность знать ответы до экзамена, что позволило им  успешно сдать экзамен и получить соответствующие сертификаты, необходимые для получения разрешения на работу или получение патента.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности, представленных УЭБиПК и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru

26 сентябрь 10:12 | : Происшествия

