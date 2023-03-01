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Телефонный менеджер из Архангельска круто отомстила заклятой подруге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 40-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров  и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года  обвиняемая, являясь менеджером телекоммуникационной компании и имея доступ к базе данных клиентов, используя свое служебное положение, из иной личной заинтересованности, обусловленной желанием создать неприятности, получила доступ к детализации телефонных соединений абонентского номера женщины, которая является знакомой ее бывшего супруга.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что получила детализацию телефонных соединений своей бывшей подруги, которая заняла сторону ее бывшего супруга при бракоразводном процессе и судебной тяжбе. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 март 09:09 | : Скандалы

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