В Вельске бытовой конфликт влюбленных перерос в поножовщину

21 сентября по месту жительства в Вельске пьяный подозреваемый в ходе бытового конфликта повалил на пол 41-летнюю сожительницу, вооружился кухонным ножом и нанес им удары по телу потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина осталась жива.

 Мужчина пояснил следователю, что действительно причинил потерпевшей телесные повреждения, так как приревновал ее к другому мужчине.

 Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.


24 сентябрь 10:14 | : Происшествия

