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В Архангельске мужлан пытался убить свою сожительницу поленом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 47-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что по месту жительства по улице Адмирала Макарова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с 33-летней сожительницей, нанес ей удары поленом по голове, причинив тупую травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт с сожительницей произошел в процессе совместного употребления спиртных напитков, при этом она ударила его первая.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

29 апрель 08:43 | : Происшествия

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