Дмитрий Морев поручил готовить город к природным катаклизмам

В Архангельске штормовое усиление ветра и прогнозируется нагонное повышение уровня воды. Слово градоначальнику столицы региона:

 - Поручил главам округов выехать на места, где при таких условиях возможно подтопление территорий. Уже поступили первые отчеты: в Соломбале и на о. Краснофлотском на данный момент подтоплений нет. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба фиксирует и передает для отработки информацию об отключении электричества, поваленных деревьях. Россети увеличили количество аварийных бригад. 

 Навигация на реке закрыта, сроки восстановления работы теплоходов на острова зависят только от погоды. На случай продления штормового предупреждения мы достигли договоренности с Архречпортом, что здание речного вокзала не будет закрываться на ночь. В случае необходимости люди смогут здесь дождаться возобновления рейсов на острова. 

 Напоминаю: телефон Единой дежурно-диспетчерской службы – 420 112, горячая линия Россетей – 8 800 220 0 220, диспетчерская Архречпорта – 47 48 05.

23 сентябрь 15:21 | : Происшествия

