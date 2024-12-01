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Дмитрий Морев обещает безопасность на новогодние праздники

Об этом глава Архангельска сообщил горожанам и гостям столицы Поморья через соцсети:

- Чтобы обеспечить спокойный отдых горожан в новогодние каникулы, мы предусмотрели работу дежурных во всех службах.

 В департаментах администрации города и округах составлены списки дежурных, а ТГК-2, РВК-Архангельск и энергетики сформировали аварийные бригады и запас материалов на случай срочного ремонта.

 МДУ будет работать на каникулах ежедневно и круглосуточно, включая 31 декабря и 1 января. На уборку общественных территорий в праздничные дни выйдут сотрудники «Городского благоустройства» и «Чистого города».

 Круглосуточно будет принимать информацию Единая дежурно-диспетчерская служба города: (88182) 420-112.

 Убедительно прошу архангелогородцев соблюдать правила пожарной безопасности, обращения с электроприборами и газом. В праздники это важно, как никогда!

29 декабрь 13:36 | : Будни

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