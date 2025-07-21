Медведь, сожравший жителя Поморья, понес заслуженное наказание

18 сентября 2025 года утром в лесном массиве недалеко от деревни Горы Вельского района обнаружено тело 70-летнего жителя города Вельска с рваными ранами по всему телу и частичным отсутствием отдельных мягких тканей. Предварительно установлено, что потерпевший 16 сентября 2025 года ушел в лес за ягодами и пропал. В ходе организованных поисков в 40 метрах от своего автомобиля в лесу было обнаружено тело мужчины. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа недалеко от места происшествия обнаружила бурого медведя, который государственным охотничьим инспектором был обезврежен.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности в лесах становится причиной гибели людей от внешних факторов. Берегите себя и своих близких.