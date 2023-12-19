В НАО бульдозер утонул вместе с очень пожилым водителем

15 января 2024 года в 20 километрах от месторождения имени Р.Требса в Ненецком автономном округе под лед провалился бульдозер. Вчера прибывшая группа спасателей при проведении водолазных работ извлекла из утонувшей машины тело 74-летнего водителя уроженца Республики Коми – работника подрядной организации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил безопасности и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение правил безопасности становится причиной гибели людей, в том числе на водных объектах.