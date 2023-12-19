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В НАО бульдозер утонул вместе с очень пожилым водителем

15 января 2024 года в 20 километрах от месторождения имени Р.Требса в Ненецком автономном округе под лед провалился бульдозер. Вчера прибывшая группа спасателей при проведении водолазных работ извлекла из утонувшей машины тело 74-летнего водителя уроженца Республики Коми – работника подрядной организации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил  безопасности и по результатам проверки принять процессуальное решение.  

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение правил безопасности становится причиной гибели людей, в том числе на водных объектах. 

 

18 январь 14:03 | : Происшествия

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