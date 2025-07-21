На вельском пепелище обнаружено тело мужчины

16 сентября 2025 года утром поступило сообщение о возгорании деревянного дома по ул. Семерино в деревне Теребино Вельского района. После локализации пожара внутри дома обнаружено тело 63-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки обогревателя.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.