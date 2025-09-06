Вверх
В Плесецком округе немолодую релокантку приговорили к штрафу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 49-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

 Следствием и судом установлено, что осужденная, будучи привлеченной к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в марте 2023 года размещала в социальной сети информационные материалы и изображения, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделением ФСБ России и УМВД России по Архангельской области. После совершения преступления женщина скрылась от органов предварительного следствия, в связи чем была объявлена в международный розыск. До настоящего времени ее место нахождения не установлено. 

 Приговором Мирнинского городского суда ей назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.

(фото с https://mirsud.cap.ru/info.aspx?id=4644075 

09 сентябрь 11:12

