В Архангельске рраскрыта фальсификация страховых взносов

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданским делам лицом, участвующим в деле, и представителем лица, участвующим в деле), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права). 

По версии следствия, обвиняемый, являясь предпринимателем в сфере оказания юридических услуг, связанных  с возмещением расходов после                дорожно-транспортных происшествий с участием застрахованных транспортных средств, несмотря на соблюдение страховой компанией процедуры организации ремонта поврежденного автомобиля одного из своих клиентов, в период с 6 октября  по 1 ноября 2021 года, не ставя в известность последнего, подготовил от его имени исковое заявление, а также направление на ремонт поврежденного автомобиля клиента с выполненной обвиняемым подложной записью автосалона об отказе в производстве ремонта. 

Сфальсифицированные документы мужчина приложил к исковому заявлению и предоставил их в Ломоносовский районный суд г. Архангельска, где с 3 июля по 3 ноября 2023 года по доверенности клиента, не ставя последнего в известность, поддержал иск о взыскании со страховой компании неустойки и убытков. Введенный в заблуждение суд принял решение об удовлетворении иска, по которому страховая компания перечислила денежные средства на счет, не осведомленного о преступных действиях клиента обвиняемого в размере свыше 293 тыс. рублей.

Аналогичным образом в период с 26 января 2022 года по 15 января 2024 года, вводя суд в заблуждение и обеспечивая принятие им решения в пользу своего клиента, обвиняемый изготовил подложные исковое заявление и документы к нему, а также подделал доверенность на себя от имени неизвестного ему ранее жителя областного центра и от его имени обратился в Октябрьский районный суд г. Архангельска с иском о взыскании со страховой компании в пользу жителя города денежных средств в связи со страховым случаем, несмотря на то, что страховая компания исполнила свои обязательства по выплате страхового возмещения этому гражданину. 

Сфальсифицированные обвиняемым документы в период с 15 января по 17 мая 2024 года исследованы в судебном заседании в присутствии гражданина, в интересах которого обвиняемый обратился в суд, и который отрицал свое участие в подаче искового заявления, подтвердил факт подложности документов.

Обвиняемый на стадии предварительного расследования отказался высказать свое отношение к содеянному. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.       

04 сентябрь 09:09 | : Происшествия

