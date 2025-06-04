Правительство готовится изымать земельные участки по новым правилам

С 1 сентября вступает в силу постановление Правительства России, которым установлены признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков. К признакам относится:

- захламление или загрязнение отходами производства и потребления более половины площади участка;

- зарастание более половины участка сорными растениями, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения;

- отсутствие здания или сооружения в течение 5 и более лет на участке, предназначенном для строительства или отсутствие в течение 7 и более лет жилого дома на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство;

- наличие на земельном участке зданий, сооружений, у которых разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах и правообладатель участка не приступил к выполнению работ по устранению указанных обстоятельств.

Означает ли это, что при выявлении такого нарушения участок изымут? Нет. Сначала с владельцем будет проводиться профилактическая работа, объявлено предостережение и предложен срок для устранения нарушения. Если ситуация не меняется, собственнику высылают официальное предписание обычно с полугодовым сроком. При повторном игнорировании собственнику уже грозит административное дело и штраф от 20 тысяч рублей. Если никакие меры не действуют, то материалы направляются мировому судье – владельца привлекают к ответственности по факту неисполнения предписания. А дальше документы направляются в орган местного самоуправления для принятия мер реагирования, в том числе для решения вопроса об изъятии земельного участка в судебном порядке.[d1]

По словам заместителя руководителя регионального Управления Росреестра Екатерины Долгановой, перечень принят в дополнение к уже действующему с 1 марта 2025 г. закону, по которому гражданам дается три года на освоение участков в населенных пунктах, садовых и огородных товариществах. К этому сроку добавляется 5 лет, если на участке должно быть что-то построено (не индивидуальный жилой дом), а если это индивидуальный жилой дом, то прибавляется 7 лет. Таким образом, до направления материалов в орган местного самоуправления с целью принятия решения об обращении с иском в суд может пройти несколько лет.