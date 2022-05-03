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Берегите детей! В Архангельске с 8 этажа выпал ребенок

16 августа около 20.40 в Октябрьском округе города Архангельска произошел очередной случай падения ребенка из окна.

По предварительной информации, 7-летний мальчик играл в комнате, в которой находились его папа и старший брат. Резвясь, он забрался на подоконник, чтобы спрыгнуть с него на диван. Потеряв равновесие, ребенок оперся рукой на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.

Мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Проверка по данному факту проводится следственными органами Следственного Управления Следственного комитата Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В Архангельской области с начала года это уже седьмой случай падения ребенка из окна дома. Один из них закончился гибелью малыша.

Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности:

– ни при каких обстоятельствах не оставлять детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;

– использовать устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;

– исключить возможность малышам забраться на подоконники. Необходимо помнить, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.

Берегите своих детей! 

17 август 09:42 | : Происшествия

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