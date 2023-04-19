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Архангельск. Лето. Жара. Дети продолжают падать из открытых окон

Днем 1 июля 2023 года в полицию Архангельска поступило сообщение, что в округе Майская Горка из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал двухлетний мальчик.

В этот день мама ребенка была на работе. Пока папа находился на кухне, малыш вместе с 4-летним братом играл в комнате. В какой-то момент ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и вместе с ней выпал на улицу.

Бригадой «Скорой помощи» мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Инспекторами по делам несовершеннолетних с родителями ребенка проведена профилактическая беседа, в отношении папы составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

С начала этого года это уже третий случай выпадения детей из окон.

Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности:

- ни при каких обстоятельствах не оставлять детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;

- использовать устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;

- исключить возможность малышам забраться на подоконники. Необходимо помнить, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.

Берегите своих детей!

(фото с https://rus.bashgazet.ru/obschestvo/4212-v-rossii-vstupili-v-silu-novye-pravila-poluchenija-detskih-posobij.html 

03 июль 15:24 | : Происшествия

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