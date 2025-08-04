В пенитенциарную систему Поморья постоянно пытаются закинуть запрещенку

Сотрудники подразделений УФСИН России по Архангельской области продолжают работу по перекрытию поступления на режимную территорию запрещенных к использованию осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми предметов и вещей.

С начала года в колониях и следственных изоляторах Поморья предотвратили 11 случаев доставки запрещенного. Чаще всего это пытались сделать в ИК-4. Там было задержано пять человек, причем два раза нарушителями стали матери осужденных. Также изъятие было в ИК-1, ИК-5, ИК-14, ИК-21 ОУХД, ИК-29 и СИЗО-4.

В отношении семи граждан, пытавшихся пронести запрещённые предметы в пенитенциарные учреждения, составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены процессуальные решения о наложении административных штрафов, ещё четыре материала находятся на рассмотрении в судах. Общая сумма штрафов составила 115 тысяч рублей.

Больше всего случаев доставки было по прибытию на длительные свидания к осужденным, так пытались передать мобильный телефон, наушники, комплектующие к сотовым и сим-карты. Все граждане, приезжающие в учреждения, предупреждаются об ответственности за пронос на территорию колонии запрещенных предметов, но далеко не всегда к словам администрации прислушиваются.

Отметим, что теперь за попытку передачи отбывающему наказание в исправительном учреждении лицу предметов или продуктов питания, запрещенных законом, гражданам может грозить административный штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией вещей. За попытку передачи телефона и комплектующих к нему штраф уже составит от 25 до 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение закона может грозить лишение свободы на срок до двух лет.