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Захотел передать мобильник в зону - получи реальный срок

Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 597-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

Сейчас согласно документу за неоднократную передачу лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и под стражей, запрещенных средств коммуникации (включая мобильные телефоны) либо комплектующих к ним предусмотрен штраф от 100  до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного  года до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух  лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В подразделениях УФСИН России по Архангельской области  ведется целенаправленная работа по недопущению доставки в колонии и следственные изоляторы запрещенных предметов, в том числе сотовых телефонов. В течение 2023 года сотрудниками региональной УИС было изъято 87 сотовых телефонов, 79 сим-карт, 31 зарядное устройство и 10 флэшкарт.  

За попытку доставки средств мобильной связи на режимную территорию учреждений УФСИН было задержано 25 граждан, на всех составлены протоколы об административной ответственности. 23 человека уже привлечены к административному штрафу на общую сумму 69 тысяч рублей.  В отношении двух правонарушителей материалы находятся на рассмотрении в судах.

Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при себе, получать в посылках либо приобретать, установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. В подразделениях УФСИН России по Архангельской области имеется необходимое оборудование для поиска сотовых телефонов и комплектующих к ним.

От редакции: между тем, почти в каждом сериале на криминальную тематику хотя бы один мобильный телефон есть на камеру СИЗО или барака колонии. Видимо, придется вносить корректировки в сценарии.

25 январь 12:49 | : Происшествия

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