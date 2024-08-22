Северодвинские полицейские задержали молодого и дерзкого угонщика

В вечернее время в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Окружная. По словам очевидцев, двигавшийся в сторону Архангельска автомобиль «Волга» неожиданно съехал в кювет, после чего из салона выскочил водитель и скрылся. Машина получила серьезные повреждения.

Нарядом дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции был установлен собственник машины. Полицейские связались с ним. Оказалось, что «Волга» была оставлена на специализированной парковке у дома, откуда и была похищена.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий 18-летний местный житель.

По имеющейся информации, прогуливаясь по улице Звездная, молодой человек заметил зеленую «Волгу», стоящую у жилого дома на оборудованной шлагбаумом парковке. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник дернул ручку двери с водительской стороны. Автомобиль оказался не закрыт. Ключи подозреваемый нашел в бардачке. Дождавшись, когда кто-то из жильцов поднял шлагбаум, чтобы выехать со стоянки, злоумышленник завел машину и последовал за ним. Покатавшись по городу, молодой человек выехал на улицу Окружная, где потерял управление над автомобилем, съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также молодой человек привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.

В порядке гражданского судопроизводства с подозреваемого также будет взыскан причиненный потерпевшему ущерб.

Автомобиль изъят и будет передан собственнику.