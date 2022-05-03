Садист из Архангельска чуть не довел свою сожительницу до суицида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья 47-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применяем предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства) и ч.4 ст. 110.1 УК РФ (содействие совершению самоубийства).
Следствием установлено, что в период с июля 2018 года по сентябрь 2021 года по месту жительства в Цигломенском округе города Архангельска обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, вызванной ревностью, грубо обращался со своей сожительницей, угрожал ей убийством, систематически наносил ей побои, используя биту, топор и подручные предметы и совершал в отношении нее иные насильственные действия, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Он же металлической палкой нанес удары ей по ногам и телу, причинив травму голеностопного сустава, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.
В результате систематических избиений и унижений у потерпевшей сформировалось чувство страха и безысходности, развилось депрессивное состояние. Она несколько раз предпринимала попытки свести счеты с жизнью.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.