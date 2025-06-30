В Сие местная жительница угорела в погребе

17 августа 2025 года вечером в погребе на приусадебном участке, расположенном в деревне Сия Пинежского района, обнаружено тело 69-летней местной жительницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, женщина сушила помещение погреба, отравилась угарным газом и не смогла самостоятельно покинуть погреб.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.