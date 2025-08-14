В поселке Коноша двое отморозков пытали мужчину электротоком

Вступил в законную силу приговор Коношского районного суда Архангельской области от 16.05.2025, которым двое местных жителей признаны виновными по п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору), одному из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, другому – 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд установил, что 08.08.2024 виновные, находясь в п. Коноша в квартире, принадлежащей одному из них, из личной неприязни к находящемуся в этой же квартире потерпевшему схватили его и насильно повалили на раскладушку. Затем пока один из осужденных удерживал потерпевшего и не давал ему встать, другой привязал его к раскладушке шнуром электрического провода.

После этого один из мужчин нашел в квартире еще один электрический провод с вилкой, которую подключил к розетке и не менее 4 раз на несколько секунд прислонил оголенный конец провода к ноге потерпевшего, подвергая его воздействию электрического тока.

В это же время второй осужденный требовал от жертвы прекратить кричать и звать на помощь, толкнул его в грудь, а также не менее одного раза ударил его ногой в голову.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокурора приговор приведен в соответствие с законом, вместе с тем апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о необходимости переквалификации действий осужденных оставлены без удовлетворения.



