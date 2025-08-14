Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Коноша двое отморозков пытали мужчину электротоком

Вступил в законную силу приговор Коношского районного суда                                          Архангельской области от 16.05.2025, которым двое местных жителей признаны виновными по п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору), одному из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, другому – 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд установил, что 08.08.2024 виновные, находясь в п. Коноша в квартире, принадлежащей одному из них, из личной неприязни к находящемуся в этой же квартире потерпевшему схватили его и насильно повалили на раскладушку. Затем пока один из осужденных удерживал потерпевшего и не давал ему встать, другой привязал его к раскладушке шнуром электрического провода.

После этого один из мужчин нашел в квартире еще один электрический провод с вилкой, которую подключил к розетке и не менее 4 раз на несколько секунд прислонил оголенный конец провода к ноге потерпевшего, подвергая его воздействию электрического тока.

В это же время второй осужденный требовал от жертвы прекратить кричать и звать на помощь, толкнул его в грудь, а также не менее одного раза ударил его ногой в голову.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокурора приговор приведен в соответствие с законом, вместе с тем апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о необходимости переквалификации действий осужденных оставлены без удовлетворения.


14 август 12:21 | : Происшествия

Главные новости


Трамп ходит ферзём
Кто-то теряет…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (181)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20