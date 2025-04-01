Жители Коноши продали приятелю наркотик под видом обезболивающего

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей Коношского района виновными по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что с 12 на 13 сентября 2024 года осужденные в пос. Коноша приобрели наркотическое средство для собственного потребления, однако часть наркотика по предварительному сговору сбыли общему знакомому.

Вину в совершении преступления осужденные признали частично, указав на то, что предварительного сговора на сбыт у них не было, а наркотическое средство передано приятелю для избавления от головной боли, т.е. в качестве обезболивающего.

Вместе с тем позиция подсудимых опровергнута в ходе судебного разбирательства допросами свидетелей и исследованными материалами дела.

Приговором суда одному из осужденных, с учетом предыдущих судимостей, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому – 3 года 9 месяцев лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.