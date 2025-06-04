Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Коряжмы заплатит кругленькую сумму за свой сетевой экстремизм

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Коряжмы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, с использованием сети «Интернет», после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года пользователь сети Интернет разместил в публичном сообществе в социальной сети текстовые комментарии, унижающие достоинство группы лиц, объединенных по профессиональному признаку.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении Вооруженных Сил РФ, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

Приговором Коряжемского городского суда ему назначено наказание в виде 330 тысяч рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу. 

(коллаж с https://admleninskoe.gosuslugi.ru) 

 

13 август 08:55 | : Происшествия

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20