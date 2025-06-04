Житель Коряжмы заплатит кругленькую сумму за свой сетевой экстремизм

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Коряжмы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, с использованием сети «Интернет», после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года пользователь сети Интернет разместил в публичном сообществе в социальной сети текстовые комментарии, унижающие достоинство группы лиц, объединенных по профессиональному признаку.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении Вооруженных Сил РФ, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

Приговором Коряжемского городского суда ему назначено наказание в виде 330 тысяч рублей штрафа. Приговор суда вступил в законную силу.