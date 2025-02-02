В Коряжме завелся интернет-экстремист, порочащий военных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, с использованием сети «Интернет», после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, в августе 2024 года пользователь сети Интернет разместил в публичном сообществе в социальной сети текстовые комментарии, унижающие достоинство группы лиц, объединенных по профессиональному признаку.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении Вооруженных Сил РФ, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.