Пожилой житель Мезени уличен в связи с экстремистами и хранении пороха

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему жителю города Мезени. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичные действия с использованием сети Интернет, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по принадлежности к социальной группе), ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации Союз Славянских Сил Руси) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь участником межрегионального общественного объединения, признанного экстремистской организацией, запрещенной на территории Российской Федерации, разместил в публичных группах в социальной сети комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к социальным группам, объединённым профессиональными и служебными навыками. В ходе обыска у него была изъята экстремистская литература и более 2 кг пороха.

Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за размещение материалов, содержащих признаки возбуждения ненависти и вражды, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.

Приговором Лешуконского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом и ограничением свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.