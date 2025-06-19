Вверх
Архангельскому сидельцу отказали в УДО из-за плохого поведения

Исакогорским районным судом г. Архангельска рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении 37-летнего осужденного, в том числе за совершение покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, и отбывающего наказание исправительной колонии строгого режима (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области). 

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 17 поощрений за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, а также активное участие в благотворительных акциях.   

Однако Архангельской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях дана оценка всем обстоятельствам дела, в том числе поведению осужденного, который за период отбывания наказания допустил 39 нарушений порядка отбывания наказания. В этой связи в своем заключении прокурор сделал вывод о необходимости отказа осужденному в условно-досрочном освобождении.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд, отклонив ходатайство об освобождении.

Осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима.

12 август 15:16 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20