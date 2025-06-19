Архангельскому сидельцу отказали в УДО из-за плохого поведения

Исакогорским районным судом г. Архангельска рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении 37-летнего осужденного, в том числе за совершение покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, и отбывающего наказание исправительной колонии строгого режима (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области).

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 17 поощрений за добросовестное отношение к труду и примерное поведение, а также активное участие в благотворительных акциях.

Однако Архангельской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях дана оценка всем обстоятельствам дела, в том числе поведению осужденного, который за период отбывания наказания допустил 39 нарушений порядка отбывания наказания. В этой связи в своем заключении прокурор сделал вывод о необходимости отказа осужденному в условно-досрочном освобождении.

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд, отклонив ходатайство об освобождении.

Осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима.