Жителя Архангельской области замучила совесть, и он сдался правосудию

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с доводами государственного обвинителя, признав 50-летнего жителя п. Запань Яренга Ленского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что 24.07.2022 неизвестное на момент возбуждения уголовного дела лицо, находясь в п. Запань Яренга, причинило потерпевшему телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Затем 30.12.2022 предварительное следствие было приостановлено в связи с тем, что установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным.

Через два года житель п. Запань Яренга Ленского района обратился с заявлением в отдел МВД России по Ленскому району с заявлением, в котором он просил дополнительно допросить его по уголовному делу в связи с тем, что он желает дать правдивые показания.

В ходе допроса мужчина свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободны на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. При определении вида и размера назначенного наказания судом учтена явка с повинной.