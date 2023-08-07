В Ленском районе семейный абьюзер столкнул супругу с лестницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 58-летнего жителя Ленского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следствием установлено, что 25 февраля 2023 года вечером по месту жительства в деревне Сафроновка Ленского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с супругой, применил к ней физическую силу, а потом наступил на ногу и толкнул в спину, в результате чего женщина не удержалась и упала на лестнице. В результате его действий пострадавшей причинён перелом костей ноги, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что выпивал дома, а супруга вернулась домой без предупреждения, поэтому он на нее разозлился.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.