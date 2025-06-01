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Северодвинскими полицейскими был принят очередной велосипедный угонщик

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на ночь оставила двухколесное транспортное средство около подъезда, а утром обнаружила пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около дома по проспекту Морской полицейские обнаружили велосипед, который лежал в кустах. Вскоре стражи порядка задержали и подозреваемого в совершении кражи – нигде не работающего 62-летний северодвинца.

По имеющейся информации, прогуливаясь в ночное время по городу, злоумышленник увидел у дома несколько припаркованных велосипедов, закрепленных одним противоугонным устройством. Поскольку замок троса был сломан, мужчина беспрепятственно взял байк и скрылся. Проехав несколько домов, злоумышленник бросил транспортное средство в кустах.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенный велосипед возвращен владелице.

Уважаемые велолюбители! Убедительная просьба более ответственно относиться к сохранности своего имущества. Не храните самокаты и велосипеды в местах общего доступа. Оставляя их на улице даже на непродолжительное время, обязательно используйте надежное противоугонное устройство, которое нельзя разорвать.

 

25 июль 13:54 | : Происшествия

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