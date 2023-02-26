За пенсионерку-инвалида из Архангельска вступились журналисты

В одном из сетевых изданий размещена публикация, в которой сообщается, что пенсионерка- инвалид вынуждена проживать в антисанитарных условиях в муниципальной квартире на улице Силикатчиков в городе Архангельске, при этом ее жалобы органы власти игнорируют. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит проверить указанную информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение.