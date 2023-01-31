Следственный комитет проверяет информацию о травле архангельского школьника

В социальных сетях распространяется информация с видеоизображением о том, что в одной из школ города Архангельска юноша подвергается публичным издевательствам со стороны других учеников, а администрация образовательного учреждения бездействует. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит проверить указанную информацию и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Как мы сообщали ранее, в социальных сетях появилась информация юриста, что в школе №33 г. Архангельска травле со стороны соучеников подвергся сын военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине.

(на фото: та самая школа с помпезным лозунгом на входе)