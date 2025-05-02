В Архангельске две бандерши содержали подпольное online казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц областного центра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с мая 2024 года по апрель 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием персональных компьютеров и сети Интернет в арендованной квартире, расположенной в жилом доме по улице Мещерского в городе Архангельске.

Благодаря совместной работе сотрудников регионального следственного управления СКР и ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску их противозаконная деятельность пресечена.

В ходе осмотра места происшествия и обыска изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются фигуранты.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.

Одна из подозреваемых дала признательные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.



