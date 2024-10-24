Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске отчим убил пасынка и сам свел счеты с жизнью

10 ноября 2024 года днем по месту жительства в городе Архангельске обнаружено тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы. По предварительным данным, отчим подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил смертельные ножевые ранения пасынку, после чего добровольно ушел из жизни.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР. 

(фото с https://www.mk-pskov.ru) 

11 ноябрь 11:14 | : Происшествия

Главные новости


Болоты разчищать. Камни продавать. И другие советы на ноябрь из 1780 года
Семья в приоритете. Депутаты АрхГорДум за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (143)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20