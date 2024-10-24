В Архангельске отчим убил пасынка и сам свел счеты с жизнью

10 ноября 2024 года днем по месту жительства в городе Архангельске обнаружено тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы. По предварительным данным, отчим подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил смертельные ножевые ранения пасынку, после чего добровольно ушел из жизни.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального Следственного управления СКР.