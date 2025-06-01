Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе пенсионерка случайно уморила гостя в бане

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней жительнице Вельского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 28 марта 2025 года на территории частного дома в деревне Кулаково-Подгорье Вельского района обвиняемая разрешила 28-летнему знакомому воспользоваться ее баней, не предупредив об особенностях подачи электрического тока в строение бани посредством кабеля с двумя вилками на концах. Мужчина, не зная, что один из концов электрокабеля подключен в электрическую розетку, установленную на стене дома, при вытаскивании вилки кабеля из розетки на стене бани случайно коснулся своей рукой штырей, вынутой им вилки, находившейся под электрическим напряжением. В результате указанных действий потерпевшему по неосторожности была причинена смертельная электротравма (поражение техническим электричеством).

Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

 

09 июль 17:41 | : Происшествия

Главные новости


Король Харальд в Холмогорах
Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (126)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20