В Вельском районе пенсионерка случайно уморила гостя в бане

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней жительнице Вельского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 28 марта 2025 года на территории частного дома в деревне Кулаково-Подгорье Вельского района обвиняемая разрешила 28-летнему знакомому воспользоваться ее баней, не предупредив об особенностях подачи электрического тока в строение бани посредством кабеля с двумя вилками на концах. Мужчина, не зная, что один из концов электрокабеля подключен в электрическую розетку, установленную на стене дома, при вытаскивании вилки кабеля из розетки на стене бани случайно коснулся своей рукой штырей, вынутой им вилки, находившейся под электрическим напряжением. В результате указанных действий потерпевшему по неосторожности была причинена смертельная электротравма (поражение техническим электричеством).

Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.